L’Isola dei Famosi 2024: svelato il primo naufrago famosissimo

Il cast de L’Isola dei Famosi 2024 sta piano piano prendendo forma e il primo nome che è trapelato online è un signor nome: Joe Bastianich. A rivelarlo è stato Davide Maggio.

“Questo nome a L’Isola dei Famosi forse non ve l’aspettavate. E DavideMaggio.it è in grado di svelarvelo in anteprima. L’Isola dei Famosi 2024 inizia a scaldare i motori con la formazione cast. Tra i primi ad essere arruolati c’è un volto noto che deve tutta la sua fama alle cucine di Sky. Ebbene, Joe Bastianich sarà con ogni probabilità uno dei concorrenti dell’edizione numero 18, in programma in primavera su Canale 5”.

Joe Bastianich secondo DM “ha accettato la sfida alla sopravvivenza” dopo aver già partecipato ad Amici Celebrities ed a Pechino Express da cui ne è uscito vincitore. La sua fama, ovviamente, la deve a Masterchef Italia dove ha ricoperto il ruolo di giudice dal 2011 al 2019.

L’Isola dei Famosi 2024 e la difficoltà di creare un cast

Al contrario di altri programmi Rai dove il vip arruolato continua la propria vita di sempre e ha la possibilità di svolgere i propri impegni personali (mi riferisco a show come Tale e Quale o Ballando con le Stelle) per L’Isola dei Famosi è più complicato formare il cast. Questo perché non solo il vip è obbligato a isolarsi dal mondo esterno e dai propri cari, ma perché è scaraventato su una spiaggia e costretto a fare i bisogni in una buca, patire la fame e dormire su una stuoia sotto la pioggia. Non tutti sono disposti a farlo e infatti ogni anno ci ritroviamo tre quarti di cast formato da mezzi sconosciuti o miracolati vari. Per questo motivo Joe Bastianich è un signor nome, al di là di tutto.

Il primo è andato, chi saranno i prossimi naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024??