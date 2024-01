L’Isola dei Famosi 2024, novità sulla conduzione: “Domenica la svolta”

Negli ultimi sei mesi si è letto e sentito di tutto sulla conduzione de L’Isola dei Famosi 2024. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha dato per confermata Ilary Blasi al timone del reality di Canale 5, ma poche settimane dopo sono circolati rumor di una possibile uscita della presentatrice da Mediaset (tanto che anche Striscia la Notizia l’ha raggiunta per chiederle informazioni). Il mese scorso invece Dagospia ha lanciato lo scoop gold choc del possibile passaggio di testimone da Ilary a Vladimir Luxuria. Ma davvero Vlady verrà promossa da opinionista a conduttrice? Lei ha smentito, ma poi è arrivato anche Fabrizio Corona a confermare l’indiscrezione di Dagospia. L’ex re dei paparazzi ha addirittura parlato di un provino fatto a Luxuria in uno studio allestito per l’occasione e in questo caso la diretta interessata non ha smentito. Ma adesso potrebbe esserci un cambiamento all’ultimo.

L’Isola dei Famosi 2024: da domenica scorsa qualcosa è cambiato.

Ieri pomeriggio Gabriele Parpiglia durante il programma Password in onda su Rtl 102.5 ha fatto una rivelazione proprio sul reality di Mediaset in partenza ad aprile (qui per scoprire il primo naufrago ufficiale). Secondo il noto giornalista nell’intervista che Ilary Blasi ha rilasciato domenica scorsa alla Toffanin a Verissimo avrebbe dovuto parlare anche del suo ritorno tra naufraghi, Honduras, Alvin e Palapa e invece la trasmissione non è stata nemmeno nominata. Parpiglia però ha detto che per Ilary non è detta l’ultima parola.

“Non so se avete visto l’intervista fatta da Silvia Toffanin a Ilary Blasi. Era un’intervista dove si sarebbe dovuta annunciare la sua presenza a L’Isola dei famosi 2024, anche perché i provini in questi giorni corrono velocissimi e invece del programma non si è parlato a Verissimo. Però attenzione! Mi hanno detto che l’intervista di ieri potrebbe aver disteso i rapporti e non è detto che Ilary sia fuori dai giochi e quindi se così andasse Vladimir Luxuria tornerebbe come opinionista”.

E voi preferireste il comeback di Ilary o la promozione di Vladimir?