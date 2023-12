L’Isola dei Famosi 2024: ecco chi sarebbe la prima naufraga scelta dagli autori

L’Isola dei Famosi si sarebbe dovuta prendere un anno di pausa per lasciare spazio al ritorno de La Talpa, ma Pier Silvio Berlusconi alla fine ha deciso di mantenere tutto invariato. E così sarà.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi (la 18^ in totale, la 9^ sulle reti Mediaset, nonché la 4^ condotta da Ilary Blasi) dovrebbe tornare su Canale 5 in primavera con la Blasi alla conduzione. Ci sarebbe ancora un punto interrogativo, invece, sugli opinionisti e sull’inviato. Sembrerebbe però sfumata definitivamente l’ipotesi di avere Enrico Papi al timone del programma.

Nel dubbio, Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi ha svelato chi sarebbe la prima naufraga ufficiale del cast. Un volto che vanta una vittoria a Ballando con le Stelle nel 2013 (in coppia con Raimondo Todaro) e che ha portato in alto il nome del nostro paese: l’ex campionessa olimpica Elisa Di Francisca.

“Pier Silvio Berlusconi, è stato chiaro: niente più derive trash nei programmi del Biscione e in particolare nei reality di prima serata” – ha scritto Dandolo – “Per questa ragione è già iniziata un’attenta selezione dei futuri concorrenti de L’Isola dei Famosi. Oggi è in grado di anticiparvi che la prima concorrente a naufragare sulle bianche spiagge honduregne sarà l’ex schermitrice specializzata nel fioretto Elisa Di Francisca. La famosa sportiva è stata sette volte campionessa mondiale e per tredici campionessa europea”.

“Ho lavorato, mica sono scemenze le prove, ci vuole il fisico e la pazienza. Che non ho. Tutta la settimana a Roma, ogni lunedì arrivavo e mi incavolavo, ero nervosa perché non riuscivo a imparare i passi, mi davano fastidio le lezioni, tutte quelle dannate regole. Poi cercavo di calmarmi, piano piano imparavo, alla fine come i ragazzini: ero felice. Faccio così anche in pedana ogni volta che mi propongono materiali o movimenti nuovi. D’istinto me ne andrei, manderei tutto all’aria, poi mi freno e rimango” – le sue parole in merito a Ballando con le Stelle – “Qui ero più agitata, più tesa, non è il mio campo. Prima di Londra ho dormito tranquilla, sapevo di aver fatto tutto. Qui no, ho dormito poco e ballato”.