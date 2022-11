L’Isola dei Famosi 2023, sono iniziati i provini: ecco il primo papabile nome

L’Isola dei Famosi tornerà anche la prossima primavera.

Al timone ci sarà nuovamente Ilary Blasi alla sua terza edizione consecutiva dopo quella del 2021 (chiusa con una media del 18,3% di share) che ha visto trionfare Awed; e quella del 2022 (chiusa con il 19,2% di share) con la vittoria di Nicolas Vaporidis.

A confermarlo è stato il settimanale Oggi che ha così scritto:

“Spinta e supportata dai suoi familiari e soprattutto dall’amica Silvia Toffanin ha scelto infatti di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone de L’Isola dei Famosi. In queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione”.

Chi saranno i nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi? Gabriele Parpiglia a Casa Pipol ha ipotizzato quello di Dayane Mello.

“Dayane Mello era stata contattata per il Grande Fratello Vip, ma in modo poco carino ha detto che non le piace il cast di quest’anno. Avrebbe potuto rifiutare in modo più carino, mai sputare nel piatto dove si è mangiato. Detto ciò – visto che non le è piaciuto il cast del Grande Fratello – non si è risparmiata di dire che non le dispiacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi. Non stupiamoci quindi se dovessimo vedere nel cast della prossima edizione proprio Dayane Mello”.