L’Isola dei Famosi 2023: quando inizia, quanto dura e papabile cast

L’Isola dei Famosi 2023 è in work in progress e come sappiamo tornerà la settimana dopo la finale del Grande Fratello Vip, fissata per il prossimo 3 aprile. La data del kickoff sarà quindi quella di lunedì 10 aprile, mentre quella della finale è prevista dieci settimane dopo; quindi verso la metà di giugno, presumibilmente il 12 di quel mese.

“L’Isola dei Famosi 2023 riparte ufficialmente dopo il GF Vip e al momento sono previste dieci puntate”, ha svelato Gabriele Parpiglia a Casa Pipol, ma verosimilmente intendeva ‘dieci settimane’ dato che con grande probabilità anche questa edizione avrà il doppio appuntamento settimanale e quindi in tutto durerà venti puntate, non dieci.

Ma se alle domande “Quando inizia?” e “Quanto dura?” ho già risposto, in merito al cast gli autori sono tutt’ora in alto mare (per restare in tema di Isola). La prima della lista sembrerebbe essere la modella brasiliana Dayane Mello, già vista al Grande Fratello Vip; ma non è da escludere neanche il ritorno di Loredana Lecciso questa volta in compagnia di sua figlia Jasmine Carrisi. Occhi puntati anche su Samantha De Grenet in coppia col figlio Brando; e sull’ex pallavolista Luigi Mastrangelo in coppia con suo figlio Samuele, già visto nel reality Summer Job di Netflix nonché astro nascente di OnlyFans già adocchiato da Rocco Siffredi.

L’Isola dei Famosi 2023, il papabile cast

Oltre i già citati sembrerebbero essere in trattativa – secondo Blasting – anche Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne; mentre sembrerebbe ormai certa la presenza del duo di speaker dello Zoo di 105, Marco Mazzoli e Paolo Noise. Da depennare dalla lista dei papabili naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023 la coppia composta da Marco Bellavia e Pamela Prati. Qualora gli autori dovessero decidere di pescare qualcuno dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, sarebbero più papabili Gegia e il suo Memet. Due al prezzo di mezzo.