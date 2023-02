L’Isola dei Famosi 2023: Loredana Lecciso non la esclude

Questa è la settimana santa sanremese e ovviamente tutte le attenzioni sono rivolte agli artisti in gara (tutti gli articoli a riguardo potete recuperarli premendo qua); ma la macchina produttrice de L’Isola dei Famosi è già in moto e non ha subìto alcuna battuta di arresto.

In questi giorni è tornato in auge il nome di Loredana Lecciso a cui è stata proposta l’esperienza bis a L’Isola dei Famosi sia per l’edizione del 2022 (quella vinta da Nicolas Vaporodis) sia per quella di quest’anno che inizierà ad aprile.

“L’Isola dei Famosi? Me l’hanno chiesto ma l’ho già fatta, mi è piaciuta. A dire il vero, non ho ancora detto di no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più, questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Vorrei che Jasmine la facesse da sola”.

Considerando che la trattativa è poi morta, possiamo dedurre che gli autori de L’Isola dei Famosi non fossero interessati ad arruolare Jasmine Carrisi senza sua madre Loredana. Alla figlia d’arte è stato però proposto anche il Grande Fratello Vip, sia in coppia con Albano, sia da sola, ma alla fine è stata lei a dire no.

L’Isola dei Famosi, la proposta a Loredana e Jasmine è stata rinnovata

La proposta di partire per L’Isola dei Famosi è stata rinnovata anche quest’anno. Jasmine al settimanale Nuovo Tv ha dichiarato: “Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca“; mentre Loredana Lecciso a Riccardo Signoretti ha confessato:

“Ogni volta che sta per partire un nuovo reality show accade che mi contattino e io non escludo nulla, come ho fatto sempre sino a oggi nel corso della mia carriera. Però non vi nascondo che mi piacerebbe tornare alle origini come giornalista, ero inviata a La Vita in Diretta, perché no”.R

Reality a parte, la Carrisi nel corso degli ultimi mesi ha già fatto il giro dei salotti Rai.