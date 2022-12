L’Isola dei Famosi 2023: ex vippone verso il ruolo di inviato

Come sappiamo, la macchina produttiva de L’Isola dei Famosi si è già messa in moto da settimane e l’unica certezza è che ritroveremo Ilary Blasi alla conduzione. Il resto del cast fisso, invece, sembrerebbe essere tutt’altro che confermato e le trattative sarebbero ancora aperte. Alvin, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, infatti, probabilmente non torneranno. Anche se sarebbe un vero peccato, perché il quartetto nell’ultima edizione ha funzionato alla grande.

In quest’ultimo mese i settimanali di gossip hanno già sparato vari ipotetici nomi (molti dei quali irreali) e proprio questa settimanale VeroTv ha ipotizzato un cambio della guardia sul fronte dell’inviato.

A riprendere la notizia è stato il portale LaNostraTv che ha così scritto:

“Sul magazine Vero c’è una rubrica in cui vengono svelati succosi retroscena sui personaggi televisivi più amati dai lettori. E sull’ultimo numero del periodico le attenzioni sono state poste sull’inviato della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. Cosa è stato svelato? In pratica il settimanale è venuto a conoscenza che girerebbe voce in quel di Mediaset che Alvin correrebbe seriamente il rischio di essere sostituito come inviato del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. Difatti pare che l’Azienda di Cologno Monzese starebbe vagliando seriamente l’ipotesi di sostituirlo. Se così fosse si segnala che non è dato al momento sapere il motivo”.

La frase incriminata di VeroTv sarebbe: “Negli ultimi tempi sono sempre più insistenti le voci tra i corridoi di Mediaset che lo vorrebbero nel cast de L’Isola dei Famosi…Ciavarro potrebbe prendere il posto di Alvin, storico inviato…”.

Paolo Ciavarro mi sta bene, ma come concorrente, non come inviato. Non toccatemi Alvin.