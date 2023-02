L’Isola dei Famosi 2023: chi sono i 20 papabili naufraghi

Chi sono i 20 papabili nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023? Nel corso di questi mesi sono usciti vari nomi e proprio oggi TvBlog ne ha fatti altri, fra cui il fratello di Luca Onestini e la migliore amica di Nikita Pelizon.

Oltre Gianmarco Onestini ed Helena Prestes, in procinto di partire per l’Honduras ci sarebbe anche Fiore Argento (sorella di Asia Argento). La donna, classe 1970, qualche anno fa è finita sulle prime pagine dei settimanali scandalistici perché paparazzata insieme a Pietro Delle Piane, fidanzato dell’allora vippona Antonella Elia.

A loro si aggiungerebbe Paolo Noise dello Zoo di Radio 105 (che aveva anticipato lui stesso la partecipazione), ma al suo fianco sarebbe sfumata la presenza di Marco Mazzoli. Al suo posto un’altra voce della radio di 105, Annie Mazzola, che un po’ di anni fa ha lavorato a L’Isola dei Famosi ma nello spin off Isola Party al fianco di Awed.

Blogo ha poi confermato la presenza di Alessandro Cecchi Paone in coppia col fidanzato Simone Antolini, la conduttrice Pamela Camassa (fidanzata da anni di Filippo Bisciglia) e Cristina Scuccia, al suo debutto in un reality senza il velo da Suora.

Il settimanale di Riccardo Signoretti ha poi anticipato la presenza di Luca Di Carlo (da lui stessa confermata), avvocato e amico di Ilona Staller; mentre ha parlato di trattativa in corso con Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi. Dagospia ha poi parlato di Nathaly Caldonazzo, di Corinne Clery e del conduttore Marco Predolin. Il settimanale di Alfonso Signorini, invece, ha spoilerato la presenza delle gemelle sarde Serena Enardu ed Elga Enardu, entrambe ex tronista di Uomini e Donne e la prima anche ex vippona.

Le ultime gemelle che hanno partecipato (le Donatella) hanno vinto, quindi le aspettative su loro sono altissime. Infine si rincorrono i nomi (che però non troverebbero al momento delle conferme) di Samantha De Grenet con suo figlio Brando; Gian Maria Sainato e Gegia con il fidanzato Memet.

L’Isola dei Famosi 2023: chi sono i 20 papabili naufraghi

Alessandro Cecchi Paone

Annie Mazzola

Corinne Clery

Cristina Scuccia

Elga Enardu

Fiore Argento

Gegia

Gian Maria Sainato

Gianmarco Onestini

Helena Prestes

Jasmine Carrisi

Loredana Lecciso

Luca Di Carlo

Marco Predolin

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Paolo Noise

Samantha De Grenet

Serena Enardu

Simone Antolini