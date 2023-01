L’Isola dei Famosi 2023: annunciati i due opinionisti

L’Isola dei Famosi 2023 ha da ora i suoi opinionisti.

La nuova edizione come già sappiamo è in work in progress e tornerà la settimana dopo la finale del Grande Fratello Vip, fissata per il prossimo 3 aprile. La data del kickoff sarà quindi quella di lunedì 10 aprile, mentre quella della finale è prevista dieci settimane dopo; quindi verso la metà di giugno, presumibilmente il 12 di quel mese.

E se Ilary Blasi era – fino a poche ore fa – l’unico nome certo del cast fisso del reality, ora grazie a TvBlog abbiamo scoperto anche chi saranno i due opinionisti che l’affiancheranno: Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

“TvBlog ha captato una notizia che riguarda proprio il campo opinionisti dell’Isola dei Famosi 2023 che avrà un nuovo innesto. Visto che Nicola Savino, lo scorso anno nel programma di Canale 5 in questo ruolo, è passato armi e bagagli a Tv8; il nuovo opinionista de L’Isola dei Famosi 2023 sarà Enrico Papi che abbiamo visto recentemente proprio su Canale 5 in Scherzi a Parte e nel meno fortunato Big Show. Enrico Papi dunque prenderà il posto di Nicola Savino come opinionista della prossima edizione dell’ Isola dei famosi, al suo fianco sarebbe stata confermata Vladimir Luxuria. Sul cast del programma ancora non si può dire nulla di definitivo e tutto è ancora in fieri”.

Vladimir Luxuria tornerà così a rivestire il ruolo che ha rivestito in maniera eccellente lo scorso anno, ma questa volta non dovrà interagire con Nicola Savino ma con Enrico Papi. Un fun fact? Enrico Papi era stato arruolato per partecipare come naufrago a L’Isola dei Famosi nell’edizione del 2016, salvo poi dare forfait all’ultimo e accettare l’impegno di Ballando con le Stelle. Dopo 7 anni, la pace.

L’Isola dei Famosi, chi farà parte del cast?

La prima della lista sembrerebbe essere la modella brasiliana Dayane Mello, già vista al Grande Fratello Vip; ma non è da escludere neanche il ritorno di Loredana Lecciso questa volta in compagnia di sua figlia Jasmine Carrisi. Occhi puntati anche su Samantha De Grenet in coppia col figlio Brando; e sull’ex pallavolista Luigi Mastrangelo in coppia con suo figlio Samuele, già visto nel reality Summer Job di Netflix nonché astro nascente di OnlyFans già adocchiato da Rocco Siffredi.

Oltre i già citati sembrerebbero essere in trattativa – secondo Blasting – anche Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne; mentre sembrerebbe ormai certa la presenza del duo di speaker dello Zoo di 105, Marco Mazzoli e Paolo Noise. Infine è stato fatto il nome di Gian Maria Sainato.