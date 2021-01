L’Isola dei Famosi 2021 si farà. L’arrivo del vaccino del Covid-19 ha dato una speranza alla produzione del reality che si è ufficialmente messa in moto dopo i primi mesi di smart working e giro di telefonate.

Secondo quanto anticipato da TvBlog, la nuova edizione del reality si dovrebbe svolgere nuovamente in Honduras, perdendo di fatto l’ipotesi europea delle Isole Canarie, nata quando la pandemia era ancora fuori controllo.

Il ritorno de L’Isola dei Famosi sembrerebbe essere previsto per marzo (o lunedì 8, o lunedì 15), subito dopo la proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo ed un paio di settimane dopo della fine del Grande Fratello Vip, che chiuderà i battenti dopo oltre cinque mesi di programmazione.

L’Isola dei Famosi, il cast

Il cast della nuova Isola dei Famosi è tutt’ora in alto mare, anche se il nome di punta dovrebbe essere quello di Asia Argento, provinata già un paio di anni fa (quando rifiutò per partecipare a Pechino Express in coppia con Vera Gemma).

In lizza anche una serie di ex tronisti che si sono candidati, da Lucas Peracchi ad Andrea Cerioli, passando per Luca Dorigo fino a Giovanna Abate, Angela Nasti ed i volti del trono over, come Nicola Vivarelli, Sossio Aruta e Giorgio Manetti.

La produzione, infine, avrebbe messo gli occhi anche sull’ex annunciatrice Alessandra Canale e sullo speaker radiofonico Marco Baldini, in passato già vincitore de La Fattoria e sull’ex fidanzato promesso sposo di Pamela Prati, Mark Caltagirone Luigi Oliva.

Da segnalare anche l’auto-candidatura di Nicole Rossi de Il Collegio e di Federica Lepanto e Rebecca De Pasquale del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi.