Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si sta piano piano formando e questa settimana il portale televisivo Blogo ha snocciolato altri due nomi che sarebbero in dirittura d’arrivo: Eleonora Giorgi e Vera Gemma. Due nomi che – per diritto di cronaca – erano già trapelati online nei mesi passati e che andrebbero in qualche modo a ‘scrivere‘ la soap opera che vedremo in Honduras dal prossimo marzo.

Come già anticipato, il nome di punta della prossima edizione de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi sarà quello di Asia Argento, che l’anno scorso ha partecipato a Pechino Express con la sua amica Vera Gemma, che ritroverà non a caso anche in Honduras.

Entrate nel cast di Costantino Della Gherardesca come #LeFigliedArte, la coppia Asia-Vera è stata sciolta dopo solo una puntata perché la Argento è stata costretta a ritirarsi dal gioco dopo un infortunio. L’Isola dei Famosi sarà per lei una grande rivincita.

Isola, la Gemma e la Giorgi verso il cast

Soap opera in corso anche nell’arruolamento di Eleonora Giorgi dato che – secondo alcune indiscrezioni – gli autori de L’Isola dei Famosi avrebbero contattato anche suo figlio Paolo Ciavarro e la sua compagna Clizia Incorvaia, entrambi ex gieffini di Signorini.

E se #SoapOpera è la parola in codice di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi non è un caso, quindi, che il settimanale Nuovo abbia fatto i nomi dei due ex storici di Gemma Galgani di Uomini e Donne: il gabbiano Giorgio Manetti ed il ventenne Nicola Vivarelli. Giusto?

Fra gossip, rumor e smentite, questi dovrebbero essere i nomi più accreditati al naufragio: Asia Argento, Brando Giorgi, Eleonora Giorgi, Vera Gemma, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Marco Baldini, Luca Dorigo, Giorgio Manetti, Nicola Vivarelli, Nicole Rossi, Sossio Aruta, Angela Nasti, Luigi Oliva e Alessandra Canale.

Che ne pensate? C’è qualche nome interessante che vi piacerebbe vedere nel cast ufficiale?