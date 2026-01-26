9.9 C
Spettacolo

LiSA live a Milano!

Da stranotizie
LiSA live a Milano!

🩷 Per la prima volta in assoluto, la superstar del J-pop rock LiSA arriva in Italia per un’eccezionale data unica a Milano!
Autrice di opening anime come DEMON SLAYER con “Gurenge” e “Shine in the Cruel Night”, SOLO LEVELING con “ReawakeR” (feat. Felix degli STRAY KIDS) oltre a molti altri!

📆 15 settembre 2026 | Milano, Unipol Forum

🎫 Biglietti in vendita dalle 10 di venerdì 30 gennaio su

