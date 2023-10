Lisa Kudrow di Friends e quel bellissimo gesto nei confronti di Matthew Perry

Lisa Kudrow è stata per anni al fianco di Matthew Perry sul set di Friends e ora che l’attore è morto prematuramente lei ha deciso di compiere un ultimo bellissimo gesto nei suoi confronti. Anzi, nei confronti del suo cagnolino.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, Lisa Kudrow starebbe valutando la possibilità di adottare il cagnolino di Matthew Perry rimasto orfano di padrone.

“Lisa Kudrow e il cast di Friends parteciperanno tutti al suo funerale” – ha scritto il Daily Mail – “Lisa sta anche valutando la possibilità di accogliere il suo amato cane Alfred”.

Alfred esisteva nella vita di Matthew Perry da due anni. Lo aveva presentato sui social con una foto: “Questi siamo io e Alfred. Chi è più carino? Non rispondere“.

L’attore, meglio conosciuto per il suo ruolo di Chandler Bing nella serie Friends, è morto lo scorso 28 ottobre all’età di 54 anni a causa di un sospetto annegamento nella sua vasca idromassaggio in seguito a un attacco cardiaco. Le autorità hanno affermato che non è stato coinvolto alcun reato e che non è stata trovata droga sulla scena. Da allora i primi risultati post mortem si sono rivelati “inconcludenti” in attesa di un rapporto tossicologico.

Il funerale di Matthew Perry vedrà così di nuovo riunirsi Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, Matt Le Blanc e Lisa Kudrow. “Abbiamo il cuore spezzato dalla tragica perdita del nostro amato figlio e fratello. Matthew ha portato così tanta gioia al mondo, sia come attore che come amico“.