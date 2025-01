L’ironia del web in azione

Un video di Stefano De Martino che si ferma a fare foto con alcune fan all’uscita di un locale ha rapidamente conquistato il web, scatenando reazioni di divertimento. Dopo una serata di relax, il conduttore, reduce dal successo di “Affari Tuoi”, è stato avvicinato da un gruppo di ragazze che hanno richiesto foto ricordo. Nonostante fosse stanco, De Martino si è dimostrato disponibile, ma ha commesso un errore posando di lato rispetto all’obiettivo, generando risate e commenti ironici online. Una delle fan ha commentato divertita: “Ha bevuto un po’, perdoniamolo”.

Il video su TikTok ha fatto il giro del web, con tanti utenti che hanno ironizzato sulle sue movenze, alcuni addirittura dicendo che lui appariva “brillante” piuttosto che semplicemente stanco. I commenti si sono sprecati, da “Che amore, era brillante” a “Bello anche brillante”. Altri fan hanno invece difeso il conduttore, sottolineando che la sua ‘confusione’ era dovuta solo alla stanchezza e non all’alcol, con frasi come “Stanco e accontenta tutti. Sei un grande Stefano”.

In generale, il video ha messo in evidenza la gentilezza e la disponibilità di De Martino nei confronti dei fan, mostrando la sua personalità simpatica e ironica, che lo caratterizza anche in televisione. La reazione dei fan e la viralità del video dimostrano quanto sia amato il conduttore, indipendentemente dall’ipotesi di un possibile stato di ebbrezza.