L’Iran respinge le aspettative sui negoziati nucleari e smentisce una lettera di Trump

L’Iran ha smentito le affermazioni del presidente degli Stati Uniti riguardo a una lettera inviata per discutere i negoziati sul nucleare. Secondo l’amministrazione Trump, la lettera era un tentativo di avviare un dialogo, ma Teheran ha negato di aver ricevuto tale comunicazione. Le autorità iraniane hanno ribadito la loro opposizione alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, affermando che queste ostacolano le possibilità di una soluzione diplomatica. La posizione iraniana è stata chiara: non intendono negoziare sotto pressione e rifiutano ogni forma di discussione che non tenga conto della loro sovranità. La situazione si complica ulteriormente con le tensioni geopolitiche in corso e il contesto internazionale che influisce sulle relazioni tra Iran e Stati Uniti. L’Iran continua a sostenere il suo programma nucleare, considerato essenziale per la sua sicurezza nazionale, mentre le potenze occidentali perseguitano un accordo che possa limitare le ambizioni nucleari di Teheran. La questione è di fondamentale importanza sia per la regione che per il mondo intero, sollevando preoccupazioni sulla stabilità e sulla sicurezza internazionale.