L’ipotesi del cocktail mortale di droghe

Due giorni dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato di Fabiana Piccioni a Giulianova, in provincia di Teramo, iniziano a chiarirsi i motivi della sua morte. Inizialmente, gli investigatori avevano considerato l’ipotesi del femminicidio, ma l’autopsia ha rivelato che nel corpo della 46enne era presente un mix letale di droghe, inclusa cocaina e oppiacei, il che potrebbe aver determinato un infarto fatale.

La causa della morte si sta quindi configurando come un’overdose anziché un omicidio. Le indagini continuano, ma restano vari aspetti da chiarire, inclusa la data e l’ora specifica della morte. Fabiana era scomparsa il 2 gennaio e la sua scomparsa era stata denunciata il 4 gennaio dai familiari, preoccupati poiché non avevano sue notizie da più di due giorni.

Ulteriori dettagli dell’autopsia eseguita dal medico legale Antonio Tombolini indicano che non c’erano segni di violenza sul corpo di Fabiana, né tracce di fumo nei polmoni, suggerendo che la donna fosse già deceduta prima dell’incendio del suo corpo. Gli inquirenti tengono presente anche l’assenza di segni di violenza sessuale sul cadavere.

Il corpo di Fabiana è stato rinvenuto il 9 gennaio in una zona isolata, abbandonato tra rifiuti e vegetazione. Era privo di effetti personali, come cellulare e documenti, e il cadavere presentava evidenti segni di incendio, in particolare nelle estremità.

Fabiana era stata vista per l’ultima volta tramite videochiamata con sua madre il 2 gennaio e si era registrato un accesso su WhatsApp il 3 gennaio. Al momento non ci sono indagati e le indagini proseguono per trovare il responsabile del rogo e dell’abbandono della salma.

Questa tragica vicenda ha messo in evidenza la necessità di indagini approfondite per chiarire le circostanze di questa morte e giungere finalmente a giustizia. La comunità è in attesa di risposte, sperando che gli investigatori possano svelare i dettagli di questo inquietante caso.