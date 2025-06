Liposuzione fatale: la testimonianza scioccante di una sopravvissuta

Una ex paziente del dottor José Lizarraga Picciotti, ora sotto inchiesta per la morte di Ana Sergia Alcivar Chenche, ha condiviso la sua drammatica esperienza a “Pomeriggio Cinque”. L’intervento di liposuzione, effettuato 19 anni fa, le ha causato febbre alta e complicazioni gravi, rendendola costretta a subire ulteriori 12 interventi chirurgici.

La donna ha raccontato: “Quando ho iniziato a stare male, la moglie del chirurgo mi ha fatto delle punture. Lui non mi ha portata in ospedale, ma mi ha tenuta nel suo studio per cinque giorni, in condizioni critiche”. Ha descritto la sua fiducia nel medico, che secondo lei si è concentrato più sui guadagni che sulla salute dei pazienti.

Ana Sergia Alcivar Chenche si è sentita male durante una liposuzione il 8 giugno in uno studio di Roma, e nonostante l’intervento, è arrivata al policlinico Umberto I in arresto cardiocircolatorio, dove è deceduta dopo inutili tentativi di rianimazione. La Procura di Roma ha indagato Picciotti, un anestesista e un’infermiera per omicidio colposo. È emerso che lo studio non aveva autorizzazione sanitaria dal 2012.

José Lizarraga Picciotti, 65 anni, è un medico peruviano con due precedenti per lesioni personali legate a interventi di chirurgia estetica. La Procura sospetta che si rivolgesse principalmente a una clientela di origine latinoamericana, come evidenziato dalla sua attività sui social.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it