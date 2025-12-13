Lipomo vieta lancio palloncini per proteggere animali

Il Comune di Lipomo ha deciso di vietare il lancio di palloncini gonfiati con elio in aria. Il Circolo Ambiente Ilaria Alpi si complimenta con il sindaco per l’emanazione di questa ordinanza, che cita studi internazionali che hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini abbandonati nell’ambiente.

I palloncini possono causare inquinamento e pericolo per la vita acquatica, e molti Stati hanno vietato i lanci massivi. I frammenti di palloncini abbandonati possono essere ingeriti da animali acquatici e terrestri, uccelli e altri organismi, causandone la morte. Anche i palloncini in lattice cosiddetti ‘biodegradabili’ possono arrecare danni all’ambiente e agli animali.

L’uso dei palloncini può avere conseguenze sull’ambiente e sugli animali, e pertanto il Circolo Ambiente Ilaria Alpi plaude all’ordinanza del Comune di Lipomo. L’auspicio è che altri Comuni seguano l’esempio di Lipomo, vietando il lancio dei palloncini. Esistono molte alternative ai palloncini per far divertire i bambini senza inquinare l’ambiente.