Ho cercato informazioni online sul lipofilling dopo quadrantectomia, ma continuo a non trovare risposte chiare. Dà risultati? Quanto durano?

Risponde Andrea Sagona, Chirurgia senologica – Breast Unit – Humanitas Cancer Center

Cara lettrice,

nei casi in cui, dopo un intervento di quadrantectomia rimangano delle cicatrici retraenti, dolore o deficit di volume, è possibile ricorrere all’intervento di innesto di tessuto adiposo autologo (lipofilling), che si può eseguire in Day Hospital in anestesia locale con sedazione. L’intervento dura circa 40 minuti e i risultati, visibili da subito, migliorano nei mesi successivi grazie all’effetto rigenerativo della metodica. Di solito, come probabilmente avrà letto, parte del volume iniettato si riassorbe e in questo caso si può provvedere con un nuovo intervento chirurgico di lipofilling.