L’iPhone SE 4: Possibile Annuncio Settimana Prossima

Apple potrebbe annunciare il suo iPhone SE 4 nei prossimi giorni, con una comunicazione ufficiale prevista per la prossima settimana. Secondo le indiscrezioni di Mark Gurman di Bloomberg, non è previsto un evento dedicato, ma il dispositivo potrebbe essere lanciato tramite un comunicato stampa. Si stima che l’iPhone SE 4 sarà disponibile per l’acquisto entro la fine del mese, con un prezzo d’inizio di 499 dollari. La limitata disponibilità dell’iPhone SE (2022) nei negozi Apple suggerisce che un nuovo modello sia imminente.

L’iPhone SE 4 sarà il primo smartphone di Apple equipaggiato con un modem cellulare interno, un passo che potrebbe ridurre la dipendenza da Qualcomm in futuro. Design e caratteristiche del dispositivo dovrebbero essere simili a quelli dell’iPhone 14, con uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici e lo stesso layout dei pulsanti. La fotocamera principale sarà da 48 megapixel e il chipset montato sarà l’A18 di Apple, affiancato da 8 GB di RAM per supportare Apple Intelligence. Inoltre, si prevede l’introduzione della porta USB Type-C, una modifica apprezzata nei mercati dell’Unione Europea, dove questo connettore è ora obbligatorio per i nuovi dispositivi elettronici di piccole e medie dimensioni.