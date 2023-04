Lip Woolite Detersivo Lavatrice Liquido, Detersivo per Capi Delicati, Capi Scuri, Neri e Jeans, 25 lavaggi 1,5 l

Lip Woolite detersivo lavatrice liquido per capi delicati in lavatrice e a mano. Detersivo lavatrice liquido per capi scuri, neri e jeans con cheratina. Mantiene i tuoi capi scuri come nuovi a lungo grazie alla formula con cheratina, che mantiene l’intensità dei colori, evita il trasferimento di colore e si prende cura dei tessuti. Adatto per tutti i tipi di durezza dell’acqua. Segui sempre le istruzioni sull’etichetta dei capi, specialmente per le temperature di lavaggio. Lava i capi nuovi separatamente durante il primo lavaggio. In lavatrice: dosa il prodotto nella vaschetta o nell’apposita pallina dosatrice. Sciacquare le mani dopo l’uso.

Fuori produzione ‏ : ‎ NoDimensioni prodotto ‏ : ‎ 13.6 x 28.9 x 9.25 cm; 1.5 KgProduttore ‏ : ‎ Reckitt Benckiser ITASIN ‏ : ‎ B00E4L0SWGNumero modello articolo ‏ : ‎ 8135499

Tecnologia “Fibre Flex”

Produttore: Reckitt Benckiser Italia

Detersivo per capi delicati a mano e in lavatrice

Mantiene i tuoi capi scuri come nuovi più a lungo grazie alla nuova formula con cheratina, che mantiene l’intensità dei colori, evita il trasferimento di colore e si prende cura dei tessuti

€10,90