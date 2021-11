Lionel Richie tour 2022: la data e i biglietti del prossimo concerto della voce di All Night Long in Italia.

Sarà un 2022 di grande musica. Dopo due anni di crisi per il settore della musica dal vivo a causa della pandemia da Covid, salvo nuove emergenze l’anno che verrà dovrebbe essere quello del ritorno dei grandi concerti in Italia. E tra i tanti protagonisti molto attesi c’è anche Lionel Richie. L’artista di hit come All Night Long sarà nel nostro paese con un grande evento. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul concerto del cantautore americano.

Lionel Richie in Itaia nel 2022

La storica voce di All Night Long, ex frontman dei Commodores, tornerà in Italia per un unico grande evento organizzato da DuePunti. A ospitarlo sarà il Marostica Summer Festival, la data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è quella del 20 luglio 2022.

Oltre al cantautore americano, allo stesso evento sono stati già annunciati altri grandi protagonisti della musica internazionale, Ben Harper con gli Innocent Criminals e l’artista italo-americana LP. I biglietti per il concerto di Lionel sono disponibili sul circuito TicketOne.

Lionel Richie oggi

Classe 1949, nonostante abbia superato la soglia dei 70 anni Lionel continua a essere uno dei cantautori più apprezzati in America, una leggenda vivente capace di vendere oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e di portare la musica soul e R&B ancor di più all’interno delle classifiche pop con vere e proprie hit immortali. Il suo ultimo album è Tuskegee del 2012, ma in questi nove anni di attesa Lionel non è rimasto con le mani in mano, e si è fatto apprezzare con tante iniziative e concerti in tutto il mondo.

