LIONE – Incassato il pass per il quarti di finale di Champions ai danni della Juventus, il presidente del Lione, Jean Michel Aulas, torna sul match con i bianconeri rincarando la dose. “E’ stato un grande momento. Ne ho vissuto parecchi nella mia carriera, ma questo e’ stato speciale – le sue parole in un’intervista a ‘Le Progres’ -. Da bordocampo hanno messo una pressione incredibile sull’arbitro. È stato terribile. Sembrava che la Juventus non potesse perdere, non era possibile. Ma l’arbitro è stato molto bravo. È riuscito a tenere a bada la furia della panchina italiana. Ci chiedevamo come avremmo potuto uscirne”.





Lo stop alla Ligue1

Guardando in casa propria, però, Aulas non ha ancora digerito lo stop definitivo alla Ligue 1 deciso lo scorso aprile. “Uno scandalo assoluto, una profonda ingiustizia che non perdonerò mai. E’ una ferita ancora aperta, ancora oggi i nostri cuori stanno sanguinando”. Il Lione si ritroverà fuori dalle coppe, escluso anche dalla Champions per la prima volta dal 1997, a meno di un clamoroso successo nella Final Eight di Lisbona. “C’è una possibilità su un milione, ma proprio perché c’è bisogna giocarsela”.







