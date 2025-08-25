L’invisibile filo rosso al Lido di Venezia e tra storia e cinema

Giovedì 28 agosto, alle 17:10, verrà proiettato al Palazzo del cinema di Venezia, sala Pasinetti, il film “L’invisibile filo rosso”. Questa pellicola parteciperà alla Mostra internazionale d’arte cinematografica, che si tiene dal 27 agosto al 6 settembre, nella sezione Venice Production Service, dedicata a produttori e distributori del settore. La prima trentina del film è prevista il 29 agosto al Teatro di Pergine, alle 20:30, con ingresso libero.

Il regista Alessandro Bencivenga, originario del Lazio ma trentino di adozione, è già noto per il docufilm “Il mio amico Massimo” dedicato a Massimo Troisi, e per “Resto a Sud”, che racconta il terremoto dell’Irpinia. La sceneggiatura è firmata da Irene Cocco, scrittrice di Trento e collaboratrice di Bencivenga. La trama è completamente ambientata in Trentino e ruota attorno a Giulio Anesini, un falegname e attivista socialista di Pergine Valsugana, rinchiuso in manicomio per le sue idee politiche prima della Seconda guerra mondiale. Accanto a lui si trova Ida Dalser, amante o moglie di Benito Mussolini, da cui ebbe un figlio, Benito Albino, entrambi successivamente rinchiusi in manicomio da Mussolini.

La narrazione include anche un giovane infermiere meridionale giunto in Trentino per lavoro. Ricordiamo che Marco Bellocchio, nel 2009, ha diretto “Vincere”, sempre incentrato su Ida Dalser. Alcuni dei luoghi delle riprese di “L’invisibile filo rosso” si trovano tra Pergine e Levico. Il cast include nomi noti come Ornella Muti nel ruolo di Ida Dalser, Antonio Catania, Lello Arena e Ale e Franz. Bencivenga e Cocco descrivono il film come “un viaggio di riscatto e conquista di libertà”.