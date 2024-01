L’inviato di Pomeriggio 5 sotto casa dei Ferragnez: “Abbiamo mostrato il lato irascibile di Fedez”

L’inviato di Pomeriggio 5 che per giorni è stato sotto casa di Fedez e Chiara Ferragni per cercare di intercettarli si chiama Michel Dessì e in queste ore ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvBlog. Come ricordiamo, infatti, la sua presenza sotto casa dei Ferragnez ha indispettito il rapper che ha realizzato alcune storie provocatorie contro la trasmissione e Myrta Merlino al grido di “Barbara d’Urso lo avrebbe fatto meglio“.

“Secondo me fuori casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente. Queste sono le priorità dell’informazione italiana. Paloma è diventata una star perché Pomeriggio Cinque da un po’ di giorni mette piantonato un inviato fuori casa nostra per vedere non so che cosa. Myrta Merlino devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della cacca di Paloma ti dico che oggi Paloma ha fatto la cacca semi dura”.

L’insofferenza Fedez l’ha indirizzata solo verso Myrta Merlino: “Fortunatamente non mi ha taggato: se lo avesse fatto, mi avrebbe fatto un torto“, ha commentato Michael Dessì. “Io alla fine stavo lavorando solamente per il programma. Rivendico comunque il lavoro che abbiamo fatto. Eravamo lì, come ha scritto Gramellini, per rompere lo specchio della narrazione che Fedez e Chiara Ferragni costruiscono esclusivamente sui loro social. Credo che ci siamo riusciti, mostrando il tratto irascibile della personalità di Fedez. […] Io lavoro benissimo con Myrta e credo che si vede anche in onda il feeling che si è già creato durante i collegamenti“.

