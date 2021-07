Ieri ha debuttato su Canale 5 un nuovo contenitore mattutino, Morning News, condotto da Simona Branchetti. Un programma di informazione che ha preso il posto di Mattino Cinque e che durerà tutta l’estate.

Nel team dei giornalisti coinvolti nel programma c’è anche Ilaria Dalle Palle, volto Mediaset nonché storica inviata di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Non a caso nel suo primo collegamento (alle 9.37 del mattino) ha esclamato un sonoro “buon pomeriggio” forse presa dalla forza dell’abitudine.

“Buon pomerigg… buona, buona mattinata Simona“, ha dichiarato. “Eh sì, è mattino Ilaria” l’ha ripresa la conduttrice.

La Queen Ilary From the Balls che dice “buon pomeriggio” abituata a pomeriggio #MorningNews pic.twitter.com/dBi3ngzw75 — So.Cucu Alberto😜💕🎶 (@ilbreano) July 26, 2021

Una gaffe perdonabile che ha fatto sorridere Simona Branchetti passata dai banconi dei tg di SkyTg24 e Tg5 alla conduzione di un programma di informazione. Una risposta Mediaset alla Rai che in estate ha sempre tenuto acceso il primo canale limitando le repliche. Contro il nuovo programma di Canale 5 (che va in onda dalle 8.45 alle 11 circa) Rai Uno ha in programmazione Unomattina Estate ed anche la prima parte del programma Dedicato condotto da Serena Autieri.

Morning News di Simona Branchetti riuscirà a conquistare una fetta di pubblico ed imporsi nel palinsesto televisivo come il suo competitor più famoso Unomattina Estate o si rivelerà un esperimento andato male come Ogni Mattina di Adriana Volpe?