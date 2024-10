L’investimento di Microsoft in Italia: dettagli dell’accordo da oltre 4 miliardi con Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha firmato un accordo con Microsoft per un investimento di oltre 4 miliardi di euro in Italia, in particolare in intelligenza artificiale e servizi cloud. L’annuncio è stato comunicato da Microsoft, che prevede di investire 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni. Gli obiettivi principali dell’accordo sono l’espansione dell’infrastruttura dei data center hyperscale nel Nord Italia e la realizzazione di un piano formativo destinato a oltre un milione di italiani, volto a potenziare le competenze digitali entro la fine del 2025.

Microsoft si impegna anche ad aiutare l’Italia a massimizzare le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, sostenendo così gli obiettivi economici e demografici del governo italiano, mirando a creare occupazione e prosperità. L’intelligenza artificiale sarà applicata a settori strategici come la produzione, la sanità e i servizi pubblici, contribuendo a innovare i processi e aumentare l’efficienza, aspetto fondamentale per affrontare la crescente domanda di servizi cloud basati sull’AI.

Secondo Microsoft, l’Italia rischia di perdere circa 3,7 milioni di posti di lavoro entro il 2040, portando a una diminuzione del PIL di circa 267,8 miliardi di euro rispetto all’attuale produttività. La formazione digitale prevista nel progetto è considerata cruciale per mantenere un livello di benessere economico nonostante i cambiamenti tecnologici in atto.

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha elogiato Meloni per aver avviato dialoghi con leader finanziari mondiali per attrarre investimenti in Italia. Nella sua newsletter, ha sottolineato come Meloni si sia evoluta rispetto al passato, quando criticava simili incontri, evidenziando l’importanza di tali collaborazioni per il futuro economico del Paese.

L’accordo con Microsoft rappresenta quindi un passo significativo per l’Italia, non solo in termini di investimento, ma anche in funzione della formazione e miglioramento delle competenze digitali, cruciali per affrontare le sfide future e mantenere la competitività nel panorama globale. La premier Meloni, attraverso questo accordo, mira a posizionare l’Italia come un attore chiave nel settore tecnologico europeo e globale.