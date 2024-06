L’invenzione per il cane cieco lo aiutare in modo eccezionale

Il pet mate di un cane cieco ha creato per il suo quattro zampe non vedente un’invenzione davvero originale: il video mostra di cosa si tratta.

Chi decide di donare il proprio affetto a un animale domestico non dovrebbe mai porre condizioni o limiti. Ed è proprio questo ciò che un cittadino statunitense ricorda a tutti attraverso il suo esempio di vita. L’uomo ha infatti deciso di aiutare il suo cagnolino con bisogni speciali. Per il suo cucciolo affetto da cecità, l’uomo ha realizzato un collare davvero particolare, al fine di proteggere il cane dagli urti e permettergli di muoversi in autonomia.

L’invenzione pensata per il cane non vedente: il video da non perdere

Le immagini del cagnolino non vedente sono state condivise su Instagram, su un canale, Vision World, dedicato alle curiosità e alle particolarità diffuse sul web inerenti il mondo degli animali (all’account social @vision world).

Il video, accompagnato da una breve didascalia che fa da corredo alle immagini in cui si legge «L’amore non ha limiti», ha per protagonista un cagnolino di razza Chihuahua dal manto bianco. Il piccolo quattro zampe indossa una pettorina piuttosto particolare alla quale è agganciato un semicerchio in plastica che permette al cane di non andare a sbattere contro muri e stipiti delle porte.

Ogni volta che il cucciolo si avvicina troppo a un muro, il cerchio in plastica attaccato alla pettorina lo spinge indietro. In questo modo il quattro zampe non rischia di farsi male quando cammina per la casa. L’invenzione creata per il cane non vedente mostra tutto l’amore che l’umano nutre per il suo cucciolo con bisogni speciali.

Come testimoniano le storie sui social network, i quattro zampe con problematiche fisiche donano gioia e affetto a chi si prende cura di loro.

L’umano del cagnolino protagonista di Instagram ha dimostrato, con il suo esempio, a tutti gli utenti del web che prendersi cura di cani con bisogni speciali regala tantissima gioia e permette di trasformare in positivo ogni giornata difficile. (di Elisabetta Guglielmi)