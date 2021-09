Il 6 settembre è generalmente considerato il compleanno dell’invenzione del supermercato. Ovviamente il primo supermercato ha aperto in America, a Memphis, nel Tennessee. Nel 1911, centodieci anni fa.

Si chiamava Piggly Wiggly (ce ne sono ancora diverse centinaia negli Stati Uniti, ma non più il primo). La novità era notevole: fino a quel giorno per fare la spesa un cliente si presentava con una lista di cose da comprare, la consegnava al droghiere e dopo un po’ riceveva in cambio il tutto impilato per bene in una busta. Questo vuol dire che dovevi decidere prima le cose da comprare e poi non potevi cambiare idea: comandava “la lista della spesa”. Anche Clarence Saunders era un droghiere ma aveva capito che c’era un altro modo di fare le spesa e in quel modo le persone compravano più cose, potevi aggiungerle fino all’ultimo istante prima di pagare, ispirati magari dal fatto di aver visto un prodotto di cui si aveva voglia. Questo comportava un cambiamento radicale anche dei negozi, perchè diventavano importanti gli scaffali dove esporre la mercanzia secondo criteri volti a farci comprare più prodotti (ancora oggi, come allora, vicino alle casse ci sono caramelle e altre cose simili).

Clarence Saunders “ha cambiato il modo in cui facciamo la spesa” dice con orgoglio l’Enciclopedia del Tennessee, l’unica dove si ritrova una biografia completa del protagonista nato in una famiglia povera ma che aveva fatto una certa carriera come venditore. A 30 anni lancia il suo supermarket (aprirà davvero l’11 settembre) e subito ha un enorme successo: ai clienti piace fare la spesa in questo modo e lui riesce a tenere i prezzi più bassi della concorrenza proprio per il fatto che servono meno commessi, nota Time.

Nel 1923 negli Stati Uniti c’erano 1268 Piggly Wiggly, che presto si quotò alla Borsa di New York ma le cose non andarono come sperato e Saunders perse tutto e fu costretto a dichiarare fallimento. Ripartì con una nuova catena di supermercati che portavano il suo nome ma quando arrivò la crisi del ‘29 fallì di nuovo tentando da lì in poi di inventare nuovi modi di fare la spesa automatizzati dalla tecnologia che però non ebbero successo. Comunque è passato la storia come la persona che ha portato il modo di fare la spesa nel ventesimo secolo.

Negli anni ‘50, dopo la seconda guerra mondiale, quando lo stile di vita americano dilagò in tutto il mondo occidentale, i supermercati arrivarono anche in Europa dove furono accolti con autentica meraviglia. Al punto che nel 1957, durante la visita della regina Elisabetta e del principe Filippo negli Stati Uniti, i due si fermarono per ben 15 minuti a visitare un supermercato del Maryland e la regina, secondo Time, era ammirata in particolare dal carrello con il seggiolino retraibile per i bambini. Anche i supermercati a un certo punto della nostra storia hanno cambiato il mondo.