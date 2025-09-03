Linux Security Engineer – Roma

In Exein, la nostra missione è creare il primo ecosistema al mondo per la sicurezza dei dispositivi IoT, garantendo la sicurezza globale di tutti i tipi di dispositivi.
Il nostro team è appassionato di:
– Dati
– Machine learning
– Open source
– Firmware
Offriamo:
– Soluzioni innovative
– Supporto continuo
– Approccio collaborativo
Unisciti a noi per rendere il mondo IoT più sicuro!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
In Exein, cerchiamo esperti in sicurezza IoT per proteggere i dispositivi globalmente. Richiesta: esperienza in machine learning. Beneficio: contribuire a un ecosistema innovativo.
Cerchiamo un Presales Manager per guidare proposte innovative in Analytics e CRM. Richiesta esperienza tecnica; beneficio: impatto diretto su progetti strategici.
Ruolo: Manutentore elettrico per macchinari. Requisito: Esperienza in manutenzione elettrica. Beneficio: Stabilità e crescita professionale.
Paladino Costruzioni S.r.l offre servizi edili e manutenzione impianti; requisito chiave: professionalità. Beneficio: elevati standard di qualità.
Informatori Scientifici Specialist Core Therapies cercasi per multinazionale chimico-farmaceutica; richiesta esperienza in vendite, con crescita professionale garantita.