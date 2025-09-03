19.4 C
Lavoro

Linux Security Engineer – Roma

In Exein, la nostra missione è creare il primo ecosistema al mondo per la sicurezza dei dispositivi IoT, garantendo la sicurezza globale di tutti i tipi di dispositivi.

Il nostro team è appassionato di:
– Dati
– Machine learning
– Open source
– Firmware

Offriamo:
– Soluzioni innovative
– Supporto continuo
– Approccio collaborativo

Unisciti a noi per rendere il mondo IoT più sicuro!


Linux Security Engineer – Roma

In Exein, cerchiamo esperti in sicurezza IoT per proteggere i dispositivi globalmente. Richiesta: esperienza in machine learning. Beneficio: contribuire a un ecosistema innovativo.

