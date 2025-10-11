Linus: “Serve più sport pubblico, Milano deve correre”

Linus, fondatore di Radio Deejay, ha parlato della Deejay Ten, una popolare corsa che si svolgerà a San Siro. Ha scherzato sul fatto che scegliere San Siro facilita la sua partecipazione, considerando la tempistica dell’evento.

Linus ha spiegato che la corsa non si svolge più nel centro di Milano per motivi di sicurezza e praticità. Con 30.000 partecipanti, muovere tutte queste persone tra i sanpietrini e i marciapiedi del centro sarebbe complicato e rischioso. Inoltre, San Siro offre un ambiente più adatto a un evento di grandi dimensioni.

Il percorso della corsa inizia e termina allo stadio, passando intorno al parco Trenno, un’area verde che sorprende chi la scopre per la prima volta. La Deejay Ten è accessibile a tutti, da chi corre competitivamente a chi si muove più lentamente, con lo slogan «Run like a Deejay» che incoraggia tutti a partecipare. Lo sport della corsa è descritto come democratico, poiché richiede solo un buon paio di scarpe.

Linus ha anche affrontato il futuro di San Siro, che sarà venduto a Inter e Milan per essere in parte demolito. Sebbene comprenda le esigenze economiche delle squadre, riconosce il valore storico dello stadio per i milanesi, la cui scomparsa è fonte di rammarico.

Infine, Linus ha evidenziato la necessità di maggiori strutture sportive pubbliche a Milano. Ha notato che, mentre cresce l’offerta di impianti privati, quella pubblica risulta insufficiente per chi desidera praticare sport. Ha espresso interesse per un coinvolgimento attivo in politica in futuro, sostenendo che il tema dello sport dovrebbe avere una priorità nel programma della prossima amministrazione comunale.