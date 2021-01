Stamani parlando del nuovo flirt tra Harry Styles e Olivia Wilde, Linus su Radio Deejay ha fatto una battuta bislacca. Il conduttore radiofonico si è affrettato a dire che era solo uno scherzo, ma su Twitter è scoppiata una polemica esagerata.

#radiodeejayisoverparty:

Per questo commento degli speaker della radio sull’orientamento sessuale di Harry Stylespic.twitter.com/dA4PIxFmuM — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) January 14, 2021

Migliaia di tweet contro il direttore artistico di Radio Deejay, che si è visto dare dell’omofobo da molte fan del cantante inglese. Linus poco fa dal suo account Instagram si è scusato ed ha spiegato che la sua era una battuta contro gli omofobi: “A proposito di “Harry Styles adesso è guarito”. Chi ha ascoltato questa mattina avrà sentito anche che ho aggiunto ridendo, molto chiaramente, “sto scherzando “. Ed era evidente a chiunque fosse in buona fede. Era semmai la presa in giro di quei mostri che ancora possono pensare una cosa simile. Proprio la scorsa settimana abbiamo parlato di un medico italiano che avrebbe voluto uccidere il figlio perché omosessuale, quindi la mia, la nostra posizione la conoscete. A chi invece sta facendo polemiche pur non avendo sentito nulla (che è l’abitudine della rete) chiedo scusa lo stesso, così magari stasera dormirà soddisfatto. Fine”.

Se sui social si è scusato, intervistato da TPI News però Linus ha usato altri toni e si è scagliato contro “i deficienti” che l’hanno attaccato su Twitter ed ha poi aggiunto di avere la coscienza a posto.

“Non è una gaffe! Non lo è. Se si va sul mio profilo Instagram si vede esattamente come stanno le cose: c’è il video. Stavo parlando bene di Harry Styles, dicendo che secondo me sarebbe perfetto per fare il nuovo James Bond, perché mi piace molto. Poi è arrivata sul monitor la notizia che adesso sta con Olivia Wilde, e siccome lui è uno che ha una sessualità piuttosto fluida, ho fatto la battuta dicendo: ‘È guarito’. Ma era la presa per i fondelli degli omofobi che dicono queste cose, e chi ascolta lo sa benissimo, perché ne abbiamo parlato mille volte. Solo che se tu estrapoli solo la frase ‘È guarito’, sembra esattamente il contrario. Il solito meccanismo della rete. Ma se si va a guardare bene mi massacrano quattro deficienti che non hanno sentito niente, perché la maggior parte delle persone che hanno sentito, hanno capito perfettamente. Basta andare su Instagram e si leggono i commenti: la maggior parte delle persone parla di un mondo di idioti perché la gente amplifica le cose senza sapere di chi cosa sta parlando. Tutto qua. Nessun massacro, sto benissimo e ho la coscienza a posto“.

Chi lancia gli over party e il massacro sbaglia (e pure tanto), ma personalmente ho trovato la battuta di Linus infelice. Si possono deridere gli omofobi in mille modi, il suo a me non ha fatto nemmeno sorridere, la sua frase secondo me era anche fraintendibile, ma probabilmente sono un ‘deficiente’.

