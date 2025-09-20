Linus Festival del Fumetto ad Ascoli, musica e arte insieme

Il capoluogo piceno ospita per il quarto anno consecutivo il Linus, Festival del fumetto. Quest’edizione si svolgerà nel teatro Ventidio Basso e presenterà una serie di eventi che includono dialoghi, mostre d’arte e concerti, tutti incentrati sul tema del fumetto.

Il festival celebrerà anche i sessant’anni della rivista Linus, che ha avuto un ruolo fondamentale nell’evoluzione del fumetto in Italia e nel mondo. Tra gli ospiti di spicco ci saranno diverse personalità musicali.

L’evento avrà inizio il 10 ottobre con un incontro tra il due volte Premio Strega Sandro Veronesi e il fumettista Pera Toons. Successivamente, il giornalista Luca Valtorta dialogherà con Leo Ortolani, noto per la serie Rat-Man, prima del concerto “Pinocchio!” con Francesco Bianconi dei Baustelle, accompagnato dai disegni di Davide Toffolo e dagli Esecutori di Metallo.

L’11 ottobre sarà dedicato agli 80 anni del disegnatore Milo Manara, con un intervento di Luca Valtorta e un concerto del maestro Nicola Piovani. Questo omaggio coinciderà con l’inaugurazione di una mostra in Pinacoteca dedicata a “Il nome della rosa”, che presenterà le tavole dell’adattamento di Manara del celebre romanzo di Umberto Eco.

La manifestazione si concluderà il 12 ottobre con una performance di Paolo Fresu, un grande nome del jazz, accompagnato da Pierpaolo Vacca all’organetto. Prima di questo concerto, Sandro Veronesi avrà un altro dialogo con il fumettista Makkox. Gli eventi, introdotti da Elisabetta Sgarbi, richiederanno un biglietto di cortesia per l’accesso.