L’intesa tra Meloni e Musk: Cosa ne prevede?

Secondo Bloomberg, ci sarebbe un accordo tra il Governo italiano e SpaceX per la fornitura di tecnologia Starlink, destinata all’esercito e alla Protezione Civile, per un valore di 1,5 miliardi di dollari. La notizia è stata diffusa subito dopo l’incontro tra il premier Giorgia Meloni e Donald Trump a Mar a Lago, e ha attratto attenzione sia per l’importo del contratto sia per il fatto che sarebbe un affidamento diretto, senza gara. Secondo Bloomberg, anche se Musk non era presente all’incontro, potrebbe esserci stata una sua delegazione.

L’accordo prevede forniture per cinque anni, con un sistema di comunicazione satellitare crittografato, utilizzabile solo da Ministeri e istituzioni pubbliche, tra cui la Protezione Civile, per inviare messaggi di allerta. Tra le tecnologie menzionate troviamo anche il “direct-to-cell”, che permette di inviare dati via satellite senza hardware aggiuntivo.

Tuttavia, ci sarebbero critiche da funzionari italiani riguardo a questo accordo, in particolare per il fatto che si tratterebbe di un affidamento diretto che escluderebbe gli operatori telefonici già attivi in Italia e in Europa. È sollevato anche un dubbio sulla sicurezza e sulla sovranità della tecnologia, in particolare se Musk decidesse di interrompere il servizio.

Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia, ha difeso l’accordo, sottolineando la sicurezza del sistema Starlink, che utilizza protocolli di crittografia avanzata e metodi per resistere agli attacchi. Ha affermato che ci sono configurazioni che garantiscono il pieno controllo dei dati dall’Italia, e non ci sarebbero problemi legati all’uso di tecnologia americana, dato che anche altre aziende, come Microsoft e Apple, forniscono tecnologie utilizzate da uffici pubblici.

Stroppa ha poi fatto notare che creare una “Starlink europea” con una tecnologia totalmente “sovrana” richiederebbe un investimento molto maggiore e diversi anni di sviluppo. Musk ha mostrato sostegno ai commenti di Stroppa, esprimendo disponibilità a fornire connettività avanzata all’Italia.

Contrariamente a quanto riportato, il Governo italiano ha ufficialmente smentito l’esistenza di un contratto con SpaceX, definendo “ridicolo” l’idea che un accordo sia stato discusso a Mar a Lago.