L’intervento dei pompieri

Il 10 settembre 2024, un uomo di sessant’anni, pesante 220 chili, ha avuto bisogno di un’evacuazione d’emergenza dal suo appartamento situato al quinto piano in via Beato Padre Pio da Petralcina a Milano. Le sue condizioni fisiche non gli consentivano di uscire autonomamente per recarsi in ospedale, pertanto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Gli operatori del distaccamento di via Sardegna, affiancati da personale specializzato del Saf della sede centrale, sono intervenuti per realizzare un’evacuazione sicura attraverso il balcone dell’appartamento. L’operazione ha richiesto l’utilizzo di una Barella ‘tritan bariatrica’, un attrezzo specificamente progettato per il trasporto di persone con obesità severa.

La manovra è stata eseguita da operatori altamente addestrati per affrontare situazioni del genere, garantendo così la sicurezza dell’uomo durante l’intervento. Dopo il completamento dell’evacuazione, il paziente è stato affidato al servizio emergenziale 118 della Croce Bianca di Magenta, che lo ha poi trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Questo episodio mette in evidenza non solo i problemi legati alle emergenze mediche in persone di grande peso, ma anche l’importanza della preparazione e delle attrezzature adeguate per gli operatori di emergenza.