Novità importanti per i fan dei My Bloody Valentine. L‘iconica band irlandese ha annunciato l’arrivo della ristampa dell’intero catalogo. Dietro al misterioso teaser apparso sui loro social il 30 marzo non c’era dunque nessun annuncio di nuovi album o canzoni, ma la notizia, comunque importante, di un accordo con la Domino Records. Un accordo che prevede l’approdo della discografia sui più importanti servizi streaming.

Prima la conquista delle piattaforme streaming, Spotify compresa, poi la ristampa in edizione fisica su vinile dell’intero catalogo. Una doppia buona notizia per i fan dei My Bloody Valentine. Di Isn’t Anything e Loveless è in arrivo, oltre alla versione standard, anche una nuova edizione deluxe rimasterizzata dall’analogico originale. Per mbv invece sarà disponibile una nuova versione analogica.

My Boody Valentine: nuova musica in arrivo?

Per ora, dunque, i fedelissimi fan del gruppo devono attendere per poter ascoltare nuovi brani della formazione irlandese guidata da Kevin Shields. Nonostante più volte lo stesso frontman abbia lasciato intendere che qualcosa potesse bollire in pentola, per il momento l’unica novità di cui possiamo godere è l’intera ristampa del catalogo.

Ma per ora, forse, va bene così. Anche perché per lungo tempo i dischi del gruppo simbolo dello shoegaze erano scomparsi da Spotify e questo improvviso ritorno non può che far piacere a tutti, anche a chi ancora non ha mai avuto modo di ascoltare la loro musica. Di seguito il post con l’annuncio:

