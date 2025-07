L’internazionalizzazione dello yuan e i rischi geoeconomici globali

L’internazionalizzazione dello yuan cinese sta vivendo un momento di crescita continua, con implicazioni significative per l’assetto monetario globale. Recenti studi presentati durante il Forum Monetario Internazionale di Pechino hanno evidenziato che, nel 2024, l’indice di utilizzo globale dello yuan è salito dell’11%, raggiungendo 6,06, mentre il dollaro ha visto un calo, passando a 51,13.

Il Forum ha riunito esperti e studiosi, affrontando vari temi, tra cui i rischi geopolitici e la governance finanziaria globale. Secondo Global Times, le tensioni geoeconomiche possono avere effetti negativi sull’economia e sui mercati finanziari cinesi, suggerendo che l’internazionalizzazione dello yuan potrebbe rappresentare una risposta efficace a tali rischi.

Lo studio della Renmin University sottolinea che gli Stati Uniti, attraverso la loro posizione dominante, possono generare shock economici, beneficiando in tempi di crisi. La ricerca evidenzia l’importanza degli swap valutari bilaterali, poiché questi strumenti potrebbero stabilizzare i costi dei finanziamenti denominati in yuan e migliorare la competitività della valuta cinese.

Dal 2008, lo yuan ha visto un incremento costante del suo prestigio internazionale, diventando la seconda valuta di finanziamento commerciale al mondo e la terza per pagamenti globali. La Banca Popolare Cinese ha instaurato accordi di swap con oltre 30 paesi, integrandosi così nel sistema finanziario mondiale.

In un contesto di crescente frammentazione, la Cina promuove regolamenti per il commercio in yuan, mirando a ridurre la dipendenza da altre valute. Il forum ha evidenziato anche l’inefficienza del sistema monetario attuale, derivante dagli accordi di Bretton Woods, suggerendo la necessità di riforme per garantire maggiore stabilità e un equilibrato sistema finanziario globale.