L’Inter? Sta facendo una stagione incredibile, il triplete è possibile.

“L’Inter può arrivare fino in fondo, sia in campionato che in Champions, e c’è la possibilità di vincere il triplete”, ha dichiarato l’ex calciatore lusitano Luís Figo durante i Laureus World Sports Awards a Madrid. Figo ha elogiato la stagione incredibile dell’Inter, sottolineando che non è una squadra difensiva, nonostante sia italiana, grazie alla presenza di molti giocatori di qualità in grado di fare la differenza.

In vista della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter, Figo ha evitato di indicare una squadra favorita, sottolineando la difficoltà di stabilire chi possa prevalere in un match di tale importanza. Ha notato che sia l’Inter che il Barcellona hanno la potenzialità di vincere il triplete e ha menzionato l’infortunio dell’attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski, senza attribuirgli troppo peso nel pronosticare l’esito della semifinale.

Figo ha anche paragonato l’attuale Inter all’Inter con cui ha giocato, affermando che gli ricorda i tempi in cui la squadra vinceva tutto. Riguardo alla Champions, ha menzionato il Paris Saint-Germain come una delle squadre regolari e in forma, ma ha preferito non sbilanciarsi sul potenziale vincitore, evidenziando la competitività del torneo.

In sintesi, Figo esprime un ottimismo per la squadra nerazzurra, elogiando sia la qualità dei giocatori che le possibilità di successo, ma mantiene una posizione cauta riguardo ai pronostici nella fase finale della Champions.