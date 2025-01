L’Inter si qualifica agli ottavi di Champions League se: le combinazioni

L’Inter è in procinto di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Dopo una convincente vittoria sul Lecce in campionato e una sullo Sparta Praga in Europa, i nerazzurri scenderanno in campo oggi, mercoledì 29 gennaio, contro il Monaco nell’ultima giornata della fase a gironi. Finora, l’allenatore Inzaghi ha totalizzato 13 punti, assicurandosi matematicamente l’accesso ai playoff, ma punta a ottenere anche il pass per gli ottavi, dato il quarto posto in classifica.

Per qualificarsi agli ottavi, l’Inter ha diverse possibilità: nel match odierno, basta un punto contro il Monaco per festeggiare la qualificazione. Una vittoria o un pareggio a San Siro garantirebbero ai nerazzurri la certezza di finire tra le prime otto. Tuttavia, anche in caso di sconfitta, ci sono possibilità di passare il turno, ma Inzaghi dovrebbe tenere d’occhio i risultati delle altre partite e sperare in una migliore differenza reti, attualmente positiva con un saldo di +7. Questo criterio è cruciale per determinare l’ordine di classifica in caso di parità di punti.

In sintesi, l’Inter ha il destino nelle proprie mani: un risultato positivo contro il Monaco assicurerebbe il passaggio agli ottavi, mentre una sconfitta richiederebbe attenzione ai risultati di altre squadre per sperare di accedere alla fase ad eliminazione diretta.