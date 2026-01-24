11.9 C
L’Inter rimonta il Pisa a San Siro

L’Inter disputa una partita spettacolare e segna 5 gol al Pisa. La partita è iniziata male, con il Pisa che segna due gol nei primi 23 minuti di gioco. Il primo gol è stato segnato da Moreo al 11′ su un disimpegno errato di Sommer, e il secondo è arrivato sempre su unareta di Moreo su calcio d’angolo.

La mossa che cambia il match è dell’allenatore Chivu, che inserisce Dimarco al 34′. Dimarco segna il gol dell’1-2 su rigore, trasformato da Zielinski, e poi Lautaro segna il gol del pareggio con un colpo di testa su cross di Dimarco. Infine, Esposito segna un gol di testa su cross di Bastoni, portando l’Inter sul 3-2.

Il secondo tempo vede una lunga attesa del gol della chiusura. All’82’ arriva il gol di Dimarco al volo, su servizio di Thuram. Non è finita, perché l’Inter segna altri due gol: Bonny segna dopo un doppio dribbling e Mkhitaryan segna su sponda di Bisseck, portando il risultato finale sul 6-2.

La squadra nerazzurra termina la partita con un totale di 34 tiri. L’Inter sale a quota 52 in campionato e conferma il primo posto. I marcatori della partita sono: Moreo (Pisa) 11′ e 23′, Zielinski (Inter) 39′ su rigore, Lautaro (Inter) 41′, Esposito (Inter) 45’+2′, Dimarco (Inter) 82′, Bonny (Inter) 86′, Mkhitaryan (Inter) 90’+3′.

L’Inter schiera in campo Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro e Esposito. Il Pisa schiera Scuffet, Calabresi, Canestrelli, Coppola, Touré, Marin, Aebischer, Angori, Tramoni, Moreo e Meister. Gli ammoniti sono Marin, Lautaro, Calabresi, Akinsanmiro e Barella.

L’arbitro della partita è Marcenaro. L’Inter non ha giocatori squalificati, mentre per il Pisa non ci sono squalificati. I diffidati sono Çalhanoglu per l’Inter, Aebischer e Calabresi per il Pisa.

