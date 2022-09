L’intelligenza di questo gatto è incredibile: il video è virale

Un gatto vuole rientrare in casa e fa qualcosa di incredibile per attirare l’attenzione dei suoi padroni: il video diventa virale.

Dopo questo video non ci sono dubbi, i gatti sono animali davvero intelligenti, il filmato è stato postato su Twitter e ha ottenuto molte visualizzazioni, il protagonista è un gattino di colore beige.

Il felino era in giardino e si era stancato di stare fuori, così per rientrare in casa, dato che la porta era chiusa dopo aver provato ad attirare l’attenzione in vari modi, ha deciso di fare qualcosa di incredibile.

Un gatto vuole rientrare in casa, fa qualcosa di incredibile per attirare l’attenzione

Il gatto di questo video sembra essere davvero molto intelligente, infatti nel filmato si vede il micio che è seduto per terra, successivamente per rientrare in casa si mette davanti la finestra ed inizia a zoppicare con la zampa sospesa in aria, in questo modo crede di attirare l’attenzione del suo proprietario e forse di farlo anche preoccupare. Il piccolo continua a muoversi zoppicando sperando che prima o poi apriranno la porta.

Potrebbe interessarti anche >>> Un cane salva Fish dal gatto: il modo è curioso – VIDEO

Non appena la porta viene aperta e l’animale entra in casa inizia immediatamente a camminare normalmente, dunque era tutta una messa in scena per poter rientrare in casa. È davvero incredibile che gli sia venuta in mente un’idea del genere, il video ha ottenuto oltre 4 milioni di visualizzazioni e la maggior parte degli utenti erano tutti a bocca aperta.

Potrebbe interessarti anche >>> Impiegata attira il gatto lo afferra e va via , quello che è successo dopo sembra la scena di un film

Watch a drama_queen cat fake injury in hopes of coming inside pic.twitter.com/lVSPoHEOJL