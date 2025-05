L’Intelligenza Artificiale su Wikipedia: Rinnovare l’Enciclopedia Libera

La Wikimedia Foundation ha presentato un piano triennale per integrare strumenti di intelligenza artificiale generativa in Wikipedia, modernizzando la piattaforma senza sostituire il contributo umano. L’AI sarà utilizzata per automatizzare compiti ripetitivi, consentendo ai volontari di concentrarsi su attività cruciali come la verifica delle fonti e la scrittura collaborativa. Tra gli strumenti previsti ci sono sistemi per suggerire miglioramenti ai contenuti, strumenti di ricerca intelligente per facilitare l’accesso a fonti pertinenti, tool per la traduzione e l’adattamento culturale dei testi, e assistenti virtuali per l’inserimento di nuovi editor.

La Wikimedia Foundation adotta un approccio cauto verso l’AI, consapevole del dibattito riguardo il suo impatto sulla società. Riconosce il valore dei contenuti di Wikipedia nell’addestramento dei modelli linguistici, ma mira a evitare un uso indiscriminato che contrasti i principi di trasparenza e collaborazione. L’obiettivo è rendere il progetto più sostenibile e accessibile, mantenendo viva la dimensione partecipativa che ha caratterizzato il suo successo.

Il progetto sarà sviluppato gradualmente nei prossimi tre anni, con revisioni annuali per valutare l’efficacia degli strumenti introdotti. Inizialmente, l’attenzione sarà sulla tutela dell’integrità dei contenuti, mentre la creazione automatica di nuove voci non sarà una priorità. La Wikimedia Foundation teme che una produzione rapida da parte dell’AI possa compromettere l’affidabilità del progetto. Tuttavia, non esclude che in futuro l’AI possa avere più libertà nella scrittura.