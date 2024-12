L’intelligenza artificiale rivela nuovi virus

Grazie ai progressi dell’intelligenza artificiale (IA), sono stati identificati oltre 70mila nuovi virus a RNA, molti dei quali si trovano in ambienti estremi come sorgenti termali e laghi salati. Questo risultato mostra come la tecnologia moderna stia migliorando la nostra comprensione della “materia oscura” virale, un aspetto cruciale per lo studio della biodiversità e dell’evoluzione microbica.

I virus, presenti in ogni ambiente, sono perlopiù sconosciuti. Artem Babaian, virologo computazionale dell’Università di Toronto, ha descritto questa mancanza di conoscenza come una “fossa senza fondo”. I virus a RNA non identificati fanno parte di una biodiversità inesplorata, con implicazioni significative per la salute umana e animale. L’intelligenza artificiale ha aperto la strada per affrontare questo mistero.

La metagenomica, una tecnica che consente l’analisi del materiale genetico nei campioni ambientali senza isolare gli organismi, ha permesso la scoperta di nuovi virus. L’integrazione di modelli IA ha aiutato i ricercatori a esaminare immense quantità di dati genomici. Un modello specifico, LucaProt, è stato progettato per identificare sequenze genetiche che codificano una proteina fondamentale, la polimerasi RNA-dipendente (RdRp).

Per migliorare l’identificazione delle proteine nei dati genomici, è stato utilizzato ESMFold, un sistema per la previsione delle strutture proteiche, che ha aumentato l’efficacia nel riconoscere nuove varianti virali, seguendo il metodo di AlphaFold di Google DeepMind.

I virus a RNA evolvono rapidamente, rendendo complicata la loro identificazione con metodi tradizionali. L’IA ha reso possibile l’identificazione di varianti genetiche molto diverse da quelle note. Anche se questa ricerca ha già scoperto 132mila nuovi virus nel 2022, gli studi attuali mostrano un universo virale ancora più vasto.

Tra le scoperte, molti virus sono stati trovati in ambienti estremi, come laghi salati o sfoghi idrotermali, che ospitano virus con caratteristiche genetiche uniche. Questi ambienti forniscono informazioni cruciali sull’adattamento e l’evoluzione dei virus, con potenziali implicazioni per la vita in condizioni extraterrestri.

Nonostante i progressi, rimangono ancora incognite, come l’identificazione degli organismi ospiti di questi virus. Il team di ricerca sta sviluppando modelli predittivi per affrontare questa sfida. La scoperta di nuovi virus rappresenta un punto di svolta per ampliare la conoscenza della virosfera, favorendo una comprensione più profonda delle dinamiche evolutive e del loro impatto sugli ecosistemi globali.