L’Intelligenza Artificiale non è il fattore decisivo per scegliere uno smartphone

Un’indagine di SellCell ha evidenziato che l’intelligenza artificiale (AI) non è considerata un criterio fondamentale da chi acquista nuovi smartphone. I partecipanti, oltre 2000 utenti di smartphone, tra cui molti possessori di iPhone, hanno evidenziato che le funzionalità più richieste riguardano principalmente efficienza e praticità, con un interesse specifico per strumenti di scrittura generativa e sintesi delle notifiche, che migliorano il lavoro quotidiano.

Tra i dispositivi Apple, l’iPhone 15 Pro e gli iPhone 16/16 Pro offrono l’Apple Intelligence, mentre gli utenti Samsung, che hanno sperimentato la Galaxy AI con il Galaxy S24, hanno riscontrato un miglioramento dell’esperienza grazie a funzionalità come Circle to Search e Photo Assist. Nonostante la disponibilità di queste tecnologie avanzate, solo il 17% degli utenti di iPhone è propenso a passare a Samsung se le prestazioni di Galaxy AI dovessero migliorare significativamente.

Il sondaggio ha rivelato anche un forte scetticismo riguardo a eventuali spese aggiuntive per accedere a queste funzionalità AI; il 90% dei partecipanti non è disposto a pagare per tali servizi, indicando una chiara differenza tra l’interesse verso le novità tecnologiche e la volontà di investire finanziariamente. Questo pone domande sulla reale utilità delle attuali offerte AI e sull’efficacia delle strategie di marketing impiegate a promuoverle.

In termini di soddisfazione, i dati mostrano un alto livello di insoddisfazione riguardo alle funzionalità AI sui dispositivi. Il 73% degli utenti di Apple Intelligence si sentirebbe a proprio agio anche senza tali funzioni, mentre tra gli utenti di Galaxy AI, l’87% non le considera “particolarmente utili”. Ciò mette in evidenza una discrepanza tra le aspettative degli utenti e le capacità fornite dai dispositivi, suggerendo che le attuali soluzioni AI non soddisfano efficacemente le necessità quotidiane.

La ricerca ha anche rivelato che gli utenti desiderano strumenti che aiutino nella gestione di grandi volumi di informazioni, come note e sintesi informative. Questa domanda di miglioramenti indica una preferenza per funzionalità AI più pratiche, in grado di integrare e semplificare le attività quotidiane piuttosto che rimanere strumenti marginali nell’ambito dell’utilizzo dello smartphone.