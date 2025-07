L’Intelligenza Artificiale nel Lavoro: Opportunità e Sfide Attuali

L’intelligenza artificiale (IA) non è un fenomeno futuro, ma una realtà già presente nel nostro quotidiano. Durante una tavola rotonda organizzata dalla Cisl, la segretaria generale, Daniela Fumarola, ha sottolineato l’impatto dell’IA Generativa, che ha accelerato la rivoluzione digitale, provocando sia entusiasmi che preoccupazioni.

Gli esperti intervenuti, tra cui Alessandro Aresu e la Ministra Marina Calderone, hanno evidenziato come questa tecnologia vada oltre le tradizionali mansioni manuali, toccando anche compiti a elevato contenuto cognitivo. Ciò implica che nessun lavoratore, indipendentemente dal proprio livello di istruzione, è completamente esente dal cambiamento. L’effetto dell’IA sul lavoro sarà determinato dalla sua integrazione con l’individuo, variando da ruolo a ruolo.

Fumarola ha sottolineato l’importanza di formare professionisti dinamici e capaci di adattamento, mettendo in evidenza che l’Italia deve investire di più in politiche attive del lavoro e in educazione permanente. L’adozione dell’IA potrebbe teoricamente aumentare la produttività, ma l’introduzione di questa tecnologia non garantisce automaticamente una diminuzione delle ore lavorative necessarie.

Inoltre, l’IA non solo elimina posti di lavoro, ma ne crea anche di nuovi, richiedendo competenze diverse. È quindi essenziale prepararsi adeguatamente, altrimenti i benefici della tecnologia potrebbero concentrarsi in poche mani. La Cisl propone un futuro antropocentrico per il lavoro, in cui l’IA serve la persona, privilegiando la qualità della vita e la giustizia sociale.

Per raggiungere questi obiettivi, è fondamentale ripensare le tutele lavorative nel contesto delle nuove esigenze generate dall’IA, puntando a costruire un moderno Statuto dei diritti universalmente valido, che garantisca protezione e formazione continua ai lavoratori.