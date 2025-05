L’Intelligenza Artificiale: L’Obsolescenza dei Motori di Ricerca

L’intelligenza artificiale generativa e i chatbot stanno emergendo rapidamente, creando preoccupazioni rispetto ai motori di ricerca tradizionali. Secondo un’analisi di OneLittleWeb, i principali motori di ricerca continuano a dominare, raccogliendo un traffico mensile medio di 155 miliardi di visite, mentre i chatbot IA si fermano a circa 4 miliardi. Google si conferma leader incontrastato con 1.600 miliardi di visite a marzo 2025, pari a quasi il 90% del traffico globale dei search engine, seguito da Bing con 60 miliardi e una crescita del 27,7% rispetto all’anno precedente.

Nel segmento dei chatbot, ChatGPT guida con 47,7 miliardi di visite, coprendo l’87% del traffico totale per questo tipo di strumenti. Altri chatbot come DeepSeek e Gemini seguono, totalizzando 1,7 miliardi di visite ciascuno al mese. Nonostante questo, i motori di ricerca mostrano una leggera flessione annua di -0,51%, mentre i chatbot hanno registrato una notevole crescita dell’80,9%.

L’AI generativa, sebbene in espansione, rappresenta solo il 3% del traffico totale legato alla ricerca. La differenza è notervole: i motori di ricerca sono profondamente integrati in browser e dispositivi mobili, diventando interfacce quotidiane per miliardi di utenti. Al contrario, i chatbot richiedono interazioni più attive e l’utilizzo di app dedicate, il che limita attualmente la loro diffusione. Tuttavia, strumenti come Gemini, ChatGPT e DeepSeek stanno guadagnando terreno, suggerendo che il panorama del traffico web potrebbe cambiare rapidamente.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it