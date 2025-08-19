L’intelligenza artificiale e l’ambiente: tra miti e realtà

Un recente esperimento ha suscitato un acceso dibattito sull’uso dell’intelligenza artificiale (AI) e il suo impatto ambientale. Un utente di LinkedIn ha chiesto a ChatGPT di immaginare come sarebbero invecchiati personaggi iconici come Lupin III e Pollon. L’intento era combinare intrattenimento e didattica, per dimostrare le potenzialità dell’AI in modo divertente. Il post ha attratto l’attenzione, generando oltre mezzo milione di visualizzazioni, ma ha anche scatenato critiche per presunto spreco energetico.

Critici hanno accusato l’autore di non considerare l’impatto ambientale della creazione di immagini AI, sottolineando che questa tecnologia consuma risorse ma non a livelli paragonabili ad altre attività quotidiane. Si stima che generare un’immagine richieda circa 4 wattora, equivalente all’energia necessaria per tenere acceso uno smartphone per mezz’ora, mentre un hamburger produce circa 3.300 grammi di CO2. Inoltre, si osserva che anche una semplice ricerca su Google ha un consumo energetico simile a quelle delle immagini generate.

L’autore respinge l’idea che l’uso dell’AI per scopi considerati “frivoli” sia dannoso, sostenendo che l’AI stia contribuendo a migliorare l’efficienza energetica e a sviluppare soluzioni sostenibili. La vera questione, secondo lui, non è se alcuni usi dell’AI meritino critiche, ma piuttosto come incentivare un uso più responsabile e sostenibile dell’energia nei data center.

In questo contesto, si invita a riflettere sull’indignazione selettiva riguardo all’AI, anziché su pratiche quotidiane che comportano un impatto ambientale molto maggiore. La democratizzazione della creatività offerta dall’AI è vista come un’opportunità preziosa per tutti.