L’intelligenza artificiale e il senso della realtà in Italia

Umberto Eco, in un’intervista, ha messo in guardia sui pericoli di replicare gerarchie di potere anche nei contesti di controcultura. Ha proposto un’“etica della comunicazione” che si rifà alla consapevolezza sul funzionamento dei media e alla gestione delle loro dinamiche.

Il recente libro di Anna Maria Lorusso, Il senso della realtà. Dalla tv all’intelligenza artificiale, affronta queste tematiche con un approccio che unisce rigore semiotico e vocazione democratica. L’obiettivo è restituire ai destinatari dei prodotti culturali un ruolo attivo e critico. Nel suo lavoro, Lorusso sviluppa la lezione di Eco su due dimensioni: nei contenuti trattati e nello stile adottato, rendendo il testo accessibile al grande pubblico pur mantenendo la complessità teorica.

Il tema principale del libro è l’analisi delle modalità di accesso alla realtà e l’impatto delle mediazioni culturali sulle percezioni collettive. L’autrice si inserisce così nel dibattito sulla costruzione sociale della realtà e sulla funzione politica delle tecnologie comunicative. Utilizza un vasto repertorio di esempi, che spaziano dall’informazione televisiva ai social network, fino all’intelligenza artificiale.

Lorusso evidenzia come fenomeni apparentemente distinti, talvolta relegati a semplici fatti di intrattenimento, agiscano come dispositivi che confondono realtà e rappresentazione, creando un senso di immediatezza e coinvolgimento. Le problematiche affrontate sono più complesse delle discussioni sulle “fake news”, poiché toccano la capacità di interazione tra vero e falso in un contesto di disorientamento cognitivo.

Infine, Lorusso chiama in causa il “senso” della realtà non solo come insieme di significati, ma anche come orientamento culturale e ideologico. La sua analisi dei meccanismi linguistici dei fenomeni comunicativi diventa così un’“etica dell’interpretazione”, fondamentale per analizzare e criticare le forme culturali che influenzano la nostra comprensione del reale.