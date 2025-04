L’Intelligenza Artificiale di Zuckerberg è Sotto Scrutinio

Meta AI, l’intelligenza artificiale di Meta, è stata lanciata in Europa attraverso WhatsApp e Instagram, con un arrivo previsto anche su Facebook e Messenger. La decisione di rilasciarla è stata influenzata dalla stretta normativa sulla privacy dell’UE, dopo che il lancio era stato inizialmente bloccato. Tuttavia, il chatbot non dispone ancora di alcune funzionalità, come la generazione di immagini. La DPC irlandese ha comunicato che monitorerà attentamente Meta AI per rispondere a preoccupazioni relative alla gestione dei dati personali.

Il processo per l’approdo di Meta AI in Europa è stato lungo e complesso. Meta aveva inizialmente rilasciato il suo AI negli Stati Uniti nel 2023, ma ha deciso di fermarsi in Europa dopo intense discussioni con la DPC riguardo alla formazione dei suoi modelli di intelligenza artificiale sui dati europei. L’azienda ha fatto sapere che questa pausa rappresentava un passo indietro per l’innovazione e la concorrenza.

Meta AI, ora disponibile in 41 paesi europei, offre un chatbot per rispondere a domande e aiutare nella pianificazione, ma senza la capacità di generare immagini, funzionalità prevista in futuro. La DPC, in qualità di autorità di supervisione, continuerà a esaminare Meta AI e si esprime con preoccupazione riguardo all’uso dei dati personali degli utenti, inclusi i comandi testuali. È evidente che gli utenti devono prestare attenzione a non condividere informazioni sensibili quando utilizzano l’AI di Meta, poiché queste potrebbero essere conservate e utilizzate per fornire risposte personalizzate, potenzialmente coinvolgendo anche terzi.