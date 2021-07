I numeri sono questi: aumento di capitale da 5 milioni di euro, 50 milioni di valutazione, e 32 investitori d’eccezione. Così Vedrai conquista tutti. Parilamo della società fondata dal 26enne Michele Grazioli specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su Intelligenza Artificiale a supporto del processo decisionale delle PMI.

A puntare sulla sua società, che ha ricevuto una valutazione di 50 milioni di euro, sono 32 investitori d’eccezione, scelti tra le eccellenze italiane in diversi ambiti. Tra questi il presidente di Azimut Pietro Giuliani, il tenore Andrea Bocelli, il capitano della nazionale Giorgio Chiellini, il giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela, l’imprenditore italiano fondatore e amministratore delegato del Gruppo Calzedonia Sandro Veronesi, e ancora rappresentanti di alcune delle principali famiglie imprenditoriali italiane, uniti a validi professionisti e volti noti dello sport e dello spettacolo.



Nata in piena pandemia a maggio 2020 e attiva sul mercato da fine Ottobre 2020, Vedrai ha superato negli ultimi due mesi dello scorso anno il milione di EBITDA e raggiunto in poco più di sei mesi un organico di oltre 40 persone, con un’età media di 26 anni e mezzo, conquistando la fiducia di decine di piccole e medie imprese italiane che si sono affidate all’azienda per rendere più “matematico” il loro processo decisionale, per provare a comprendere un contesto incerto.